Menino de 7 anos fica gravemente ferido ao ser atacado por 5 Pit Bulls

5 cachorros atacaram o menino quando ele pulou o muro para pegar uma pipa

Um menino de 7 anos ficou gravemente ferido ao ser atacado por 5 cachorros da raça Pit Bull no bairro Princesa do Sol, região do Cristo Rei, em Várzea Grande, na noite dessa terça (17). Segundo a familia, o menino entrou na casa de uma vizinha, por querer pegar uma pipa que caiu no local.

O menor foi socorrido por uma equipe do Samu e deu entrada no box de emergência infantil do pronto-socorro por volta das 19h30. A criança teve vários ferimentos em todo o corpo, sendo os mais graves concentrados na cabeça e no rosto, principais partes mordidas pelos cachorros.

No primeiro boletim médico, devido as fraturas no rosto o menino precisou ter a traqueia perfurada para conseguir respirar e passou por um procedimento de reconstrução de parte da orelha esquerda, que foi dilacerada pelas mordidas.

A criança que permanece sedada para o alívio da dor e está regulada para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) , mas aguarda por uma vaga em qualquer unidade que atenda pelo SUS.