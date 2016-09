Menor é morto a golpes de faca em Barra do Garças; suspeitos presos

Francis Amorim De Barra do Garças

O menor MADB, 17 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada desta segunda (5), no bairro São José, em Barra do Garças. Dois suspeitos, que se esconderam em uma casa em Aragarças (GO), foram presos pela Polícia Militar goiana.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, um desentendimento entre a vítima e os acusados foi a motivação do crime. O menor chegou com vida ao pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Vários golpes atingiram a região do abdômen.

Logo após o homicídio, a PM de Mato Grosso passou as características dos suspeitos para a de Goiás, que localizou um veículo que possivelmente teria sido usado na fuga. Depois, encontraram Fernando Nogueira Sanches, de 23 anos, e Mateus Souza Costa, de 19, dentro dentro de uma casa na rua Antônio Rodrigues da Cruz.

Os dois foram encaminhados na manhã desta segunda para a 1ª Delegacia da Polícia Civil de Barra do Garças, onde prestam depoimento. Testemunhas do caso teriam identificado os dois rapazes como os autores dos golpes de faca que vitimaram o menor.