Menor invade e furta apartamento no 8º andar, e acaba detido pela PM

Um menor de 17 anos foi detido na madrugada desta quinta (20) pela Polícia Militar na avenida Historiador Rubens de Mendonça minutos depois de escalar oito andares do edifício Diplomata no bairro Araés, em Cuiabá. Ele furtou diversos objetos de moradores do apartamento.

Segundo a PM, o proprietário do apartamento, um administrador de empresa de 43 anos ligou para a polícia informando que seu apartamento teria sido invadido pela sacada. O criminoso cortou a grade de proteção e levou telefones celulares, joias, além de um notebook.

Uma equipe do 3° Batalhão que fazia rondas pela avenida do CPA avistou o adolescente caminhando com uma mochila nas costas. O rapaz, ao perceber a presença da viatura, ainda tentou correr, mas acabou cercado e detido.

Ao ser revistado, ele foi encontrado com dois relógios e um telefone celular dentro de cueca, um anel de ouro na boca, além do notebook dentro da mochila.

Os policiais levaram o suspeito até a Central de Flagrantes, onde o proprietário do apartamento que também esteve na delegacia reconheceu os pertences.

A Polícia Civil irá ao prédio ainda hoje para apurar se o jovem invadiu outros apartamentos.

Neste ano, crimes em que os bandidos ficaram conhecidos em Cuiabá como “homem aranha” já foram cometidos várias vezes, principalmente em áreas nobres. No início deste mês, o apartamento da secretária-chefe do Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção, Adriana Vandoni chegou a ser invadido por um dos criminosos.