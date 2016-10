Menor mata homossexual em Juara; suspeito é apreendido em flagrante

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após degolar um homem identificado como Paulo Cesar Rodrigues, de 35 anos, na noite de sábado (8), na comunidade do Jaú, em Juara (a 634 km de Cuiabá). A vítima, mais conhecida como “Paulinho Bombom”, era homossexual e teve os pertences roubados pelo menor, que alegou à polícia ter cometido o crime depois de ser convidado para manter relações sexuais com ele.

Segundo o boletim de ocorrência, a vitima desapareceu de uma festa de casamento na região, por volta de 22h do sábado, sendo encontrado cerca de três horas depois por parentes, já morto, sob uma mangueira. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o boné do suspeito no local, ao lado do cadáver.

O acusado foi apreendido em flagrante enquanto dormia em sua residência, onde o celular da vítima estava escondido embaixo de um colchão. Além disso, foram constatadas outras evidências, como sinais de cortes nas costas do adolescente, que teria passado por debaixo de uma cerca de arame farpado. A camisa também estava suja de sangue, assim como o boné.

Uma das testemunhas, convidada da festa, contou que depois do crime foi abordada pelo acusado, que a chamou para dançar. Na ocasião ele chegou a comentar que havia tirado a vida de uma pessoa. Paulo foi assassinado a cerca de 80 metros do local onde a cerimônia era comemorada e a arma usada para degolar a vítima não foi encontrada pela policia.