Menor que matou tenente em Sinop em 2015, tenta roubar banco Sicredi

Policiais militares fizeram o resgate do criminoso, que foi levado a um hospital

Quatro pessoas tentaram assaltar o banco Sicredi em Barra do Bugres (a 329 km de Cuiabá), no início da tarde desta quarta (5), entretanto, os seguranças conseguiram impedir a ação dos bandidos deixando um ferido.

Segundo as informações, os criminosos invadiram o local armados e o segurança, primeiro a ser abordado pelos bandidos, reagiu e atirou neles. Um bandido, menor de idade foi atingido no peito e no tórax, o outro fugiu. A situação gerou pânico no interior da agência e nos estabelecimentos vizinhos.

Policiais militares foram chamados e fizeram o resgate do criminoso, que foi encaminhado a um hospital do município. Conforme a assessoria de imprensa da PM, nas diligências descobriu-se que além dos dois rapazes que invadiram o banco, outras duas pessoas participaram da tentativa, entre elas uma mulher. O bando já foi identificado e equipes da policia realizam buscas pela região.

O bandido baleado foi identificado como V.Z. , de 17 anos. Ele é suspeito de ter participado do latrocínio do tenente-coronel da PM, Helton Vagner Martins, em agosto do ano passado, em Sinop. Na época, os bandidos assaltaram a casa do tenente-coronel e resolveram matá-lo, após descobrirem que a vítima se tratava de um policial.

O caso

O tenente-coronel da Polícia Militar, Helton Vagner Martins, baleado em casa durante uma tentativa de assalto em agosto passado, não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no Hospital Regional de Sinop. O PM tinha 39 anos e morava no bairro Jardim Maringá. Segundo a Polícia Civil, três menores de idade foram apreendidos e um rapaz foi preso suspeitos de envolvimento com o crime.

De acordo com a polícia, Martins foi abordado na porta de casa, por volta das 19h30, quando lavava o carro. Os bandidos levaram o tenente-coronel para dentro da residência, juntamente com o filho dele. Um dos assaltantes, então, teria reconhecido o policial e mandado outro bandido atirar. O PM foi atingido no peito, tórax e cabeça. A mulher dele também foi baleada, mas ficou fora de perigo. O filho do casal não foi ferido.

Segundo o comandante regional da PM de Sinop, tenente-coronel Valter Luis Razera, os três adolescentes apreendidos estavam na casa de familiares e amigos em Sinop. O quarto suspeito, que teria dado apoio ao grupo com uma caminhonete preta, foi preso em Santa Carmem.