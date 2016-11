Menores negociam moto clonada e PM prende veículo em Alto Boa Vista

Francis Amorim De Barra do Garças

Um adolescente de 14 anos, que não teve as iniciais divulgadas, foi apreendido pela Polícia Militar de Alto Boa Vista conduzindo uma motocicleta Honda Pop clonada. O fato aconteceu no final de semana no setor central da cidade, durante uma blitz.

Segundo a PM, o menor foi abordado e na checagem da documentação, além de não ter idade para conduzir veículos, constatou-se que a motocicleta, que utilizava a placa NJK-6133, não correspondia com as demais características de fábrica, como o chassi, por exemplo. A placa pertencia a uma motocicleta Honda CG Titan, furtada em Várzea Grande.

O menor apreendido informou aos policiais que adquiriu a moto de outro menor e que não sabia da origem do veículo que, aparentemente, não apresentava qual indício de adulteração e nem produto clonado.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Núcleo da PM de Alto Boa Vista e o infrator, por se tratar de menor, teve que ter o acompanhamento do Conselho Tutelar. O flagrante foi encaminhado à Polícia Civil para abertura de inquérito a fim de apurar o caso. (Com informações da Agência da Notícia).