Menores são apreendidos por furtar e arrombar carro na madrugada

PM Menores apreendidos por causa de furto em carro durante madrugada desta 2ª

Quatro adolescentes foram apreendidos na madrugada desta segunda (20), suspeitos de arrombar e furtar objetos de um veículo VW Gol, que estava estacionado em uma via pública no setor Cidade Velha, em Barra do Garças. G.B.A.B, de 16 anos; I.F.S., de 15; M.F., de 17; e G.C.A, de 14 anos, foram identificados e detidos minutos depois do furto.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do carro informou a ocorrência do fato e, imediatamente, viaturas que faziam a ronda nas imediações conseguiram localizar os acusados e apreendê-los. Os quatro ainda estavam de posse dos objetos furtados, entre eles um modem Wi-Fi, carregadores de celular e um controle remoto.

Os adolescentes foram encaminhados ao plantão de ocorrências da 1ª Delegacia de Polícia Civil e agora pela manhã à Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deca). Como se tratam de menores, responderão por ato infracional.