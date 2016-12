Morador de rua é espancado por 5 homens em bairro central de Cuiabá

Reprodução Quando a viatura da PM chegou encontrou o Gilberto Saeta da Silva muito ferido



Cinco homens espacaram um morador de rua na noite desta terça (6), na Praça do Seminário, no bairro Bandeirantes na Capital.

De acordo com a narração do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de brigas entre moradores do local.

Quando a viatura chegou encontrou o Gilberto Saeta da Silva, caído e com vários ferimentos. Testemunhas relataram que ele estava sendo agredido por quatro homens. Em seguida, um quinto chegou e golpeou a vítima no rosto com um pedaço de pau.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima até o Pronto-Socorro de Cuiabá.Em diligências, os policiais encontraram um dos suspeitos de participar da agressão.Ele Identificado como Paulista, o homem de 41 anos foi apontado pelos populares como autor da paulada.Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes. O suspeito foi entregue sem lesões e já possui histórico de envolvimento em brigas.