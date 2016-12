Moradora de casarão na Ilha da Banana é presa com pasta base

Assessoria A PM relatou que Teresa estava com uma porção de pasta base de cocaína

A Polícia Militar prendeu na noite de segunda (26), Tereza Ramires, 50 anos, considerada a "chefe do tráfico de drogas na Ilha da Banana", na frente do Morro da Luz próximo ao Beco do Candeeiro, em Cuiabá.

A prisão foi realizada por policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM), que entraram no casarão durante patrulhamento.

Segundo os policiais, Tereza estava com um volume na blusa, entre os seios. Foi solicitado que ela mesma retirasse o que se tratava de uma porção de pasta base de cocaína.

Além da droga, foram apreendidos um celular, três correntes e R$ 78 em dinheiro. No boletim de ocorrência (2016.413129), relata que a suspeita usava o local como moradia. " Tinha televisão, cama e até geladeira", diz trecho do BO.

Tereza tem uma deficiência em um dos joelhos e segundo ela, trata-se de uma deficiência física conhecida como ‘água no joelho’.

Ela foi encaminhada para o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) do bairro Planalto, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e tomadas às providências cabíveis ao caso. A suspeita passará por Audiência de Custódia nesta terça (27).