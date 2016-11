Morre cabo da PM que foi atingido por tiro no pescoço ao evitar assalto

Reprodução Said foi baleado no pescoço após entrar em luta corporal com um bandido, tentando impedir um roubo à lanchonete em Rononópolis

Baleado na sexta (25), ao tentar impedir um assalto, o cabo da Polícia Militar, Said Francisco Canam, 33 anos, que estava internado há quatro dias, na Santa Casa de Rondonópolis (245 km de Cuiabá), morreu na madrugada desta terça (29).

Said foi baleado no pescoço após entrar em luta corporal com um bandido, tentando impedir um roubo à lanchonete, localizada no Jardim Guanabara, em Rondonópolis, onde lanchava com a mulher.

O secretário estadual de Segurança Publica (Sesp) Rogers Jarbas lamentou a morte do militar. " É mais um pai de família que se vai por conta da violência. E lamentamos pelos familiares", afirma.

O caso



De acordo com o relato de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta vermelha e anunciaram o assalto ao comerciante, de 43 anos. Neste momento, o cabo da PM reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos, que atiraram atingindo o policial.

O militar foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis. Já o dono da lanchonete teve ferimentos na mão e foi atendido pelo Samu. Um dos bandidos foi atingido na perna. Imobilizado pelos populares, ele foi preso e identificado como "Vitinho". O comparsa dele fugiu.