Morre homem que foi linchado por populares após atropelar idoso

Deletran Muro ficou destruído. Homem deu marcha ré até invadir calçada, derrubar o muro e atropelar o idoso

O homem de 38 anos que foi espancado no sábado (24), no Bairro Praeirinho, em Cuiabá - após atropelar e matar um idoso de 76 anos - morreu nesta quinta (29) no pronto-socorro de Cuiabá.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito, identificado como Frederico Carlos da Silva, não resistiu e faleceu por volta de 18h.

O corpo do suspeito foi liberado pela DHPP e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

Conforme a Polícia Militar, Frederico, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e usava tornozeleira eletrônica, dirigia um carro pela Rua Conceição, naquele bairro, quando bateu no carro de Bernardo Gomes de Moraes, de 76 anos.

O veículo estava parado e estacionado em frente a casa da vítima. Os dois chegaram a discutir após a colisão. O motorista, no entanto, entrou no carro e foi embora. Pouco tempo depois, segundo a PM, o motorista voltou a passar na frente da casa de Bernardo, andou cerca de 70 metros e voltou de marcha ré até invadir a calçada, derrubar o muro e atropelar o idoso e a esposa dele.

Bernardo estava sentado em uma cadeira, em sua residência, quando foi atingido. Os moradores que presenciaram o acidente passaram a agredir o motorista, até que foram interrompidos pela polícia. O idoso foi socorrido, no entanto, morreu durante o atendimento. (Com Assessoria)