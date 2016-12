Morre vítima de explosão no Manso que teve 90% do corpo queimado

Reprodução Valdinei Lousada teve 90% do corpo

queimado na explosão e morreu

Faleceu na manhã desta quinta (22) Valdinei Lousada, de 34 anos, que teve 90% do corpo queimado em incêndio ocorrido na última terça (20), na região do Manso (a 90 km de Cuiabá). Ele teve o óbito confirmado por médicos do pronto-socorro nesta manhã.

A vítima estava respirando com o auxílio de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Cuiabá.

Outra vítima também atingida pelo fogo, Jean Ayres, de 42 anos, aguarda transferência para o Hospital de Anápolis, em Goiás, e segue em estado grave. Valdinei deixa a esposa e um filho de 3 anos.

O caso

Os empresários Jean Gabriel Lemos Ayres, 42 anos, e Valdinei Lousada, 34 anos, ficaram gravemente feridos em uma explosão que aconteceu enquanto eles carregavam tanques de combustíveis em uma fazenda na região do Manso.

As duas vítimas tiveram mais de 70% do corpo queimado e ficaram gravemente feridas. O empresário Jean Ayres foi encaminhado até o hospital particular Santa Rosa.

