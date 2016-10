Morte de taxista foi encomenda de dupla e paga a menores com droga

A Polícia Civil esclareceu e concluiu em 10 dias as investigações do homicídio qualificado praticado contra o taxista Oseias Duarte, no Terminal Rodoviário de Colíder (650 km de Cuiabá), em 18 de outubro.

Os policiais apuraram que L.C.C – conhecido como Kaká (taxista e colega de trabalho da vítima) juntamente com L. H. G. L (ex-presidiário, com passagem criminal por estupro, e atual convivente da ex-companheira da vítima) encomendaram a morte.

Pelo crime, os mandantes teriam pago um tablete de aproximadamente 1kg de pasta base de cocaína e 1 tablete e meio de maconha. O entorpecente foi apreendido em Sinop (505 km de Cuiabá), com dois adolescentes nos dias 20 (quando foram apreendidas a maconha e a motocicleta usada no crime) e 21 (quando foram apreendidas pasta base de cocaína, tênis e pistola usados no crime).

Os policiais civis informaram que os menores infratores executaram a vítima com cinco disparos de arma de fogo tipo pistola 9mm. Em depoimento, os menores infratores confessaram que Kaká teria ligado para o menor W.H, 17, e dito que a vítima estava oferecendo R$ 5 mil para quem quisesse matar o menor infrator, em razão de o mesmo ter tentado matar a tiros o cunhado da vítima no último dia 04.

Os mandantes negaram qualquer participação e auxílio no crime. No entanto, ao serem submetidos ao interrogatório, os policiais disseram que foi possível perceber ligação entre os mandantes e os menores.

As investigações apontaram, ainda, que o acusado Kaká teria mostrado fotografias da vítima e ajudado os criminosos a alugarem uma residência em Colíder antes do crime.

Os acusados L.H.G. e Kaká teriam dado fuga para os menores infratores até a chácara do suspeito L.H.G. logo após a prática do homicídio.

L.H.G. e Kaka tiveram a prisão preventiva decretada e o pedido de internação provisória dos menores infratores, foi acatado pelo Poder Judiciário. O menor W.H possui inúmeras passagens por tráfico ilícito de drogas e roubos majorados em Sinop.

O delegado de Polícia Civil, Ruy Guilherme Peral da Silva, concluiu as investigações e indiciou os acusados Kaka e L.H.G. pela prática de homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico ilícito de drogas, pelos quais continuam presos preventivamente. (Com Assessoria)

