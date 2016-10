Motim na PCE termina com membro do Novo Cangaço morto e 2 feridos

O detento André Luiz da Silva, que fazia parte da organização “Novo Cangaço”, foi morto durante um motim na Penitenciária Central do Estado (PCE) na noite de ontem (29). Além, dele outros dois reeducandos ficaram feridos.

André foi encontrado sem vida, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com várias perfurações pelo corpo, provavelmente feitas com chuço - que é uma arma de ferro pontiaguda. Não se sabe ainda qual o motivo do motim, mas a Polícia Civil investiga o caso.

A confusão aconteceu no raio 5 da unidade. André fazia parte da organização criminosa Novo Cangaço. É a segunda morte em menos de dois meses dentro do presídio do Pascoal Ramos. Em 20 de setembro, Antônio Paulo Xavier de Oliveira, de 26 anos, morreu envenenado por um coquetel energético de cocaína no refeitório da PCE.