Motivo da prisão de vereador é para evitar coação de possíveis vítimas

Reprodução Chico 2000 deve ser entregar ainda hoje, conforme delegado Eduardo Botelho

Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva do vereador por Cuiabá Chico 2000 (PR) ser decretado, seria o intuito de evitar que o republicano não coaja outras pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais. O parlamentar teve o mandado decretado no domingo (4), após ter sido denunciado por estupro de vulnerável, no caso a enteada de 11 anos.

Policiais procuraram Chico 2000 em sua residência e na Câmara, nesta terça (6), contudo, ele não foi localizado, sendo considerado foragido. Entretanto, conforme apurou o , o titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), que conduz as investigações, Eduardo Botelho, informa que o advogado do vereador afirmou que ele deve se entregar ainda hoje.

Na terça passada (29), a Deddica abriu um inquérito policial para verificar a denúncia de abuso, realizada no último dia 13, contra o vereador. A enteada de Chico 2000 foi ouvida ainda na tarde da última segunda (28), pelo delegado Botelho. Os detalhes do caso não deverão ser divulgados, já que a vítima é menor de idade, e o processo tramita em segredo de Justiça.

O vereador chegou a negar as acusações e chegou a citar que a menor de idade é “problemática”, além de aventar um possível caso de alienação parental no caso.

Chico 2000 tem mandado de prisão decretado por estupro de vulnerável