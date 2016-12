Motociclista atropela criança e foge do local; PM encontra celular vídeo

Uma criança foi atropelada, na tarde desta sexta (16), na avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Córrego do Barbado em frente ao Hospital São Judas Tadeu, em Cuiabá. Segundo o Ciosp, um motociclista atropelou a criança e fugiu do local.

O curioso é que no momento do acidente, o condutor da moto deixou o aparelho celular cai e não percebeu. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encontrou o aparelho. Agora, a tendência é o que o autor do atropelamento seja identificado.

Assista ao vídeo abaixo.