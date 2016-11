Motorista de ambulância tenta ultrapassar e bate em carreta na 163

PRF Motorista Erik Devaldir Pimenta teria tentado uma

Um grave acidente foi registrado no final desta manhã (1º) na BR-163, próximo a Nova Santa Helena (a 600 km de Cuiabá). Uma ambulância de Colíder colidiu com uma carreta e o motorista teria sido arremessado para fora do veículo, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O motorista da ambulância foi identificado como Erik Devaldir Pimenta. Ele estava sozinho e as informações iniciais são de que seguia sentido Cuiabá, para auxiliar no transporte de pacientes de uma segunda ambulância que teria apresentado problemas na estrada.

Conforme motoristas que passavam pelo local, o acidente foi causado por uma ultrapassagem. Erik foi socorrido por funcionários da secretaria de Saúde de Santa Helena e encaminhado para o Hospital Regional de Colíder.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O trânsito ficou lento e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para auxiliar na ocorrência.