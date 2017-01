Motorista de Uber acusa taxista de ameaça e roubo; classe se manifesta

Reprodução Motorista do Uber registra boletim de ocorrência contra taxista que o ameaçou e roubou celular

Motorista do aplicativo Uber diz ter sido ameaçado e supostamente roubado por um taxista de Cuiabá, na madrugada desta sexta (6), em frente ao Shopping Três Américas, no bairro Jardim das Américas, na Capital.

Segundo ele, ao passar pela região para buscar um passageiro, o condutor do táxi o abordou, entrou no carro e roubou o celular da vítima que estava fixado no para-brisa do veículo.

Na sequência, o taxista foi na direção de outros 10 taxistas e chamou o motorista do Uber para briga. A vítima chamou a Polícia Militar e comunicou o fato aos motoristas que estavam ativos no aplicativo.

O motorista do Uber e o taxista foram encaminhados para o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), do bairro Planalto para procedimentos.

Após o roubo todos os motoristas do Uber foram acionados e fizeram uma grande movimentação na Central de Flagrantes. O taxista prestou depoimento, devolveu o celular e foi liberado. O nome dele, no entanto, não foi divulgado pela polícia.

Em meio a muita polêmica principalmente entre a categoria dos taxistas, em Cuiabá, o sistema de transporte pela plataforma Uber chegou na cidade em 25 de novembro. Os taxistas viram o novo sistema de transporte como um forte concorrente, pois os valores são considerados baixos pela população em comparação com o táxi.

No Uber, os preços a serem cobrados são de R$ 1,15 pelo km rodado, mais o valor solicitado ao acionar os motoristas, cuja taxa é de R$ 2,5. Já o preço do minuto do carro parado é de R$ 0,15, enquanto que o preço mínimo de uma viagem é de R$ 5.