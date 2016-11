Motorista é baleado em tentativa de assalto a ônibus no Vale do Araguaia

Repórter do Araguaia Motorista acaba baleado em tentativa de assalto a ônibus em Alto Boa Vista

O motorista de um ônibus que faz a linha São Félix do Araguaia a Barra do Garças foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desse domingo (13), em Alto Boa Vista, onde faz conexão. Segundo testemunhas, o condutor do ônibus, que não teve a identidade revelada, levou um tiro e não corre risco de morte.

O veículo que pertence à empresa Viação Xavante, saiu de São Félix no início da noite e por volta das 23h, a cerca de 15 km de Alto Boa Vista, dois menores armados tentaram desviar a rota rendendo o motorista, que acabou ferido no braço. Após a ação frustrada, eles empreenderam fuga, mas um foi detido.

Ferido e sem condições de dirigir, o condutor passou a direção a um passageiro que levou o ônibus até o centro da cidade, encaminhou a vítima ao Hospital de Alto Boa Vista e registrou o fato na Polícia Civil. Logo após o registro da ocorrência, a Polícia Civil agiu rápido e conseguiu apreender um dos acusados.

Com ele os policiais encontraram três armas e toucas para cobrir o rosto. Um deles, com passagens pela polícia, ainda está foragido. Em Barra do Garças, onde fica a sede da Viação Xavante, a empresa ainda não se pronunciou sobre o fato. (Com informações do Repórter do Araguaia).