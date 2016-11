Motorista perde controle do carro, que cai em trincheira; homem morre

PM Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para atender ocorrência em VG; carro caiu na trincheira

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente. O motorista do carro perdeu o controle na avenida 31 de Março, em Várzea Grande, caiu na pista de baixo da trincheira da região do Zero Quilômetro. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta (24).

De acordo com informações preliminares, passadas pela Polícia Militar, o veículo Fiat Uno estava em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu na pista de baixo da trincheira. Existe a suspeita de que as vítimas estavam em fuga.

O carro ficou bastante danificado e um dos homens, identificado como Flávio da Costa Silva, morreu no local. Já o outro ocupante, identificado como Leandro de Magalhães Santos, que usava tornozeleira eletrônica, teve uma fratura no braço esquerdo.

O veículo ficou bastante danificado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam os dois homens. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) acompanha o caso.