Motorista perde controle e tomba carreta que pega fogo na MT-358

Equipe do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra atendeu, na tarde dessa quinta (12), uma ocorrência na Serra Tapirapuã, na MT-358, de uma carreta carregada de milho, que incendiou as margens da pista.

Conforme os bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo na descida da serra e veio tombar o caminhão que pegou fogo. Com a chegada da guarnição no local o motorista já havia conseguido sair e estava sendo atendido por uma equipe do Samu.

Os bombeiros realizaram o combate ao incêndio e policiais a segurança da cena da ocorrência. A guarnição teve apoio de um caminhão-pipa das Usinas Itamaraty, abastecendo a viatura através do sistema pião, utilizando cerca de 9 mil litros de água para o combate e rescaldo.