Motorista preso com 2 kg de cocaína na 070 receberia R$ 5 mil por carga

O motorista de um veículo Volkswagen Saveiro foi preso na noite dessa quinta (25), em Barra do Garças, com 2 kg de cocaína refinada. O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma barreira móvel na BR-070, saída para Cuiabá.

Romoaldo Negálio Dias, de 42 anos, se deslocava de Cáceres, na região Oeste do Estado, com destino a Novo Gama, no Distrito Federal, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.

Segundo a PRF, a apreensão da cocaína, dividida em dois pacotes de 1 kg, ocorreu durante a checagem da documentação do carro, que apresentava irregularidades. Diante do fato, os policiais rodoviários resolveram realizar uma revista minuciosa na gabine e descobriu a droga em um fundo falso atrás do banco do motorista. O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Barra do Garças.