MP apura agentes do Socioeducativo por suposta fraude de atestados

Reprodução Agentes teriam utilizados atestados médicos de forma indevida

Dois agentes do sistema socioeducativo de Sinop são alvos de inquérito do Ministério Público por suspeitas de fraudarem atestados médicos. Os procedimentos foram instaurados com base em relatório técnico encaminhado pela secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) ao órgão fiscalizador.

Nos dois casos os servidores teriam utilizado vários atestados médicos, contudo, após denúncias a coordenadoria de Inteligência e Prevenção de Risco do Sistema Socioeducativo, foi apurado que eles estariam trabalhando em empresas privadas, em Cáceres, durante o período em que estiveram em gozo de licença para tratamento de saúde.

Os inquéritos foram instaurados pela promotora de Justiça Audrey Ility, nos quais ela ainda determina que a secretaria de Justiça seja oficiada para informar sobre possíveis procedimentos administrativos. Os dois servidores cumpriam carga horária de trabalho no Centro Provisório de Sinop. Na unidade trabalham 23 agentes em escala de 24h/72h para monitoramento de 15 a 20 adolescentes em conflito com a lei.

Confira, abaixo, portaria da investigação contra os servidores.