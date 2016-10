Mulher acusada de matar ex-marido diretor da Friboi é presa no Estado

Assessoria Giselma Carmem Campos foi presa em sua residência, após dois dias de monitoramento

Condenada a 22 anos e seis meses de prisão, Giselma Carmen Campos Magalhães, 52 anos, foi presa em Pontal do Araguaia (a 509 km da Capital), em cumprimento de mandado de prisão efetuada, na manhã desta quinta (6), por policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, em conjunto com a Polícia Militar de Bom Jardim de Goiás (GO).

A suspeita foi presa na residência, após dois dias de monitoramento. Segundo a polícia, a mulher ficou conhecida por mandar assassinar o ex-marido, que era diretor-executivo da Friboi, Humberto Magalhães, no bairro Vila Leopoldina, em 4 de dezembro de 2008. O empresário foi morto com dois tiros, por um motoqueiro perto da casa do casal, em São Paulo.

Giselma, apontada como mandante, foi condenada em 2013, mais de cinco anos depois do assassinato, pelo júri popular. Na ocasião, ela saiu do Fórum de Barra Funda, livre por força de um habeas corpus obtido junto ao Supremo Tribunal Federal.

O crime foi motivado pela separação do casal de mais de 20 anos de matrimônio e também por interesses financeiros, segundo as investigações. A mulher planejou a execução do ex-marido junto com o irmão por parte de mãe, Kairon Vaufer Alves. Mediante pagamento, contratou dois homens para assassinar Humberto, na noite de 4 de dezembro de 2008. O motoqueiro Paulo dos Santos e o comparsa Osmar Gonzaga Lima também foram condenados a 20 anos de prisão, cada um. Já Giselma chegou a ficar presa por um ano e cinco meses, antes de obter uma liminar do STF.

O meio-irmão, Kairon Vaufer Alves, réu-confesso do crime, foi condenado a 21 anos. A pena dele foi atenuada já que estava preso preventivamente desde o final de 2008 no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, São Paulo.

A vítima tinha parentes em Bom Jardim de Goiás, a 35 km de Barra do Garças. A suspeita estava morando em Pontal do Araguaia, com o filho mais velho. O casal tinha dois filhos, o mais o novo buscava a prisão da mãe e mais velho apoiava a atitude dela, tanto que estava morando com ela, em Mato Grosso.

A presa será encaminhada à Cadeia Pública de Nova Xavantina, até ser transferida para o Estado onde responde pelo crime. A prisão teve apoio do tenente Santana, da PM de Bom Jardim de Goiás, e em Barra do Garças foi coordenada pelos delegados Wilyney Santana Borges e Adriano Marcos Alencar. (Com Assessoria)