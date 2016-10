Mulher ateia fogo no marido, que fica com queimadura de 3º grau

Um homem de 45 anos, morador do Residencial Wantuil de Freitas, em Cuiabá, ficou gravemente ferido após a esposa jogar álcool e atear fogo em seu corpo na madrugada desta segunda (31). A suspeita fugiu do local e a vítima precisou ser encaminhada ao pronto-socorro.

Uma equipe policial do 3° Batalhão que foi até o endereço atender uma ocorrência de briga familiar acabou encontrando o homem com o corpo bastante ferido devido a queimadura. À PM, ele contou que discutiu com a esposa que jogou álcool em seu corpo e depois acendeu um fósforo que foi jogado em sua direção.

O homem não quis explicar o motivo de ter sido vítima da tentativa de homicídio e contou que a esposa fugiu da casa assim que ele ficou com o corpo em chamas, precisando correr para o banheiro apagar o fogo.

O fato foi comunicado ao Samu, que mandou uma ambulância até a casa do homem. Ele recebeu atendimento no local e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro. Segundo o boletim médico, o homem teve queimaduras de terceiro grau no rosto.

O caso foi transferido para a Polícia Civil, que deve intimar a mulher nos próximos dias para prestar esclarecimentos sobre a agressão.