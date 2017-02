Mulher de 24 anos discute com homem e leva golpes de faca em bar

Mulher leva golpes de faca após discutir em bar

Uma mulher de 24 anos foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop, na noite dessa quarta (9), após sofrer vários golpes de faca por um suspeito não identificado, em um bar no Jardim Lisboa.

De acordo com o boletim de ocorrência, houve uma discussão entre a vítima e o suspeito. Ao se desentenderem, o homem saiu do bar, mas em seguida voltou com a faca e desferiu os golpes contra a mulher. O Corpo de Bombeiros a encaminhou até o hospital, entretanto, a equipe médica não informou o estado de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas nas proximidades do estabelecimento, contudo, o suspeito não foi localizado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.