Mulher de 38 anos morre após se jogar de uma ponte em Cuiabá

Uma mulher de 38 anos morreu após pular de uma ponte no bairro Coxipó, em Cuiabá, na madrugada deste sábado (7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher teria discutido com o marido em uma casa noturna antes de realizar o ato. A vítima foi identificada como Jurema Jesus da Silva.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 5h30 deste sábado. O corpo da mulher foi retirado do local pelos bombeiros e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital, onde deverá passar por necropsia.

Antes de saltar da ponte, Jurema teria discutido com o marido em uma casa noturna localizada na avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima. Depois disso, ela pegou um moto-taxi e se dirigia para o bairro Coophema.

Os bombeiros informaram que ela pediu para que o mototaxista parasse próximo à ponte no bairro Coxipó e, nesse momento, se atirou no local. A Polícia Militar (PM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também atenderam a ocorrência. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso.