Mulher e 2 fetos são encontrados mortos em Torixoréu por vizinhos

Uma mulher e dois fetos de aproximadamente sete meses de gestação foram encontrados mortos dentro de uma residência localizada no município de Torixoréu (578 km de Cuiabá), na tarde desta segunda(5). A Polícia Civil investiga se as mortes aconteceram devido a um aborto espontâneo ou homicídio.

Os corpos foram encontrados por moradores que ouviram o choro do filho da mulher de 2 anos que estava no mesmo cômodo em que a mãe estava. Ao entrarem no local, eles encontraram a moça caída toda ensanguentada ao lado dos fetos.

As testemunhas logo acionaram a Polícia Militar informando que a mulher havia sido morta por algum tipo de violência.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram na residência e liberaram os corpos que foram encaminhados até o Instituto médico legal (IML) de Barra do Garças.

Exames foram feitos e o laudo apontando as causas da morte irão ficar prontos em 30 dias. O fato abalou bastante a cidade que tem apenas 4 mil habitantes.