Mulher é acusada de raptar bebê em Sinop e levá-lo para Campo Grande

Mulher acusada de sequestro de bebê de apenas 7 meses seria avó da criança

Uma mulher de 60 anos identificada como Maria Aparecida dos Santos, é acusada de ter raptado um bebê de apenas sete meses na última sexta (17), em Sinop, e levá-lo para Campo Grande (MS). A suspeita seria avó da criança. A mãe do bebê, uma adolescente de 17 anos, procurou a delegacia de polícia, nessa terça (21), para registrar o boletim de ocorrência.

No documento consta que Maria, que é mãe adotiva da jovem, foi visitar a mesma em sua residência. A mulher teria aproveitado um momento de descuido da adolescente, que se arrumava para levar a criança até a casa da avó paterna, pegou o bebê e fugiu.

De acordo com a ocorrência, a mulher não aceitava o relacionamento da garota devido ao pai da criança ser um jovem infrator. Ele é menor de idade e está recluso no Centro Socioeducativo do município. Ainda conforme o depoimento da adolescente, o rapaz manifestou interesse em registrá-la.

Maria mora em Campo Grande e pode ter levado a criança embora de Sinop, entretanto, a Polícia Civil iniciou as investigações para verificar o caso, bem como a versão apurada pela mãe do bebê.