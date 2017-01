Mulher é atingida por bala perdida no peito e morre polícia investiga

A moça ainda tentou correr, mas caiu dentro de um dos cômodos do bar

Funcionária de um bar no bairro São Matheus, em Sorriso ( a 420 km de Cuiabá), morreu ao ser atingida por uma bala perdida no momento em que trabalhava no domingo (15). A Polícia Civil esteve no local, mas até o momento ainda não conseguiu identificar o autor dos tiros.

Conforme o relatos de pessoas presentes no bar, alguns barulhos de disparos de arma de fogo foram ouvidos e a funcionária Dimoni José dos Santos, 26 anos, saiu para ver o que estava acontecendo e acabou sendo baleada.

A moça ainda tentou correr, mas caiu dentro de um dos cômodos do bar. Uma equipe médica acionada pelas testemunhas foi até o estabelecimento e a encaminhou até o Hospital Regional, mas a funcionária não resistiu.

Aos policiais, as testemunhas disseram ter visto um homem correndo atrás de outro atirando pelo menos cinco vezes próximo ao bar, que teve a parede perfurada por um dos projéteis.