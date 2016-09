Mulher é esfaqueada nas pernas e no rosto em tentativa de homicídio

Reprodução Vítima estava na residência de uma amiga quando ex-companheiro a agrediu com três golpes de faca

Rafael Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, é acusado de tentativa de homicídio doloso, contra a ex-companheira. O crime ocorreu, no início da tarde desta quarta (21), no bairro 1º de Março, em Cuiabá, quando o suspeito golpeou a facadas Semiramis Laura Ferreira Neves, de 33 anos.

A mulher chegou a ser encaminhada para a UPA do bairro Morada de Ouro, por populares. Conforme o boletim de ocorrência, a motivação seria passional, tendo em vista que Rafael teve um relacionamento com a vítima. Inconformado com a separação, o suspeito já havia ameaçado de morte a mesma.

No momento da tentativa, a vítima se encontrava na residência de uma amiga, quando Rafael invadiu a casa, em posse de uma faca, e desferiu contra a ex-mulher três golpes que a atingiram nas pernas esquerda e direita, e também na face próximo ao olho esquerdo. Em seguida, fugiu.

O suspeito ainda agrediu fisicamente a ex-companheira, ocasionando várias escoriações pelo corpo. A Polícia Militar fez rondas na região na tentativa de localizá-lo, contudo, o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

A vítima permaneceu na UPA para receber atendimento médico. A polícia também constatou que Rafael possui passagens por furto e ameaça com lesão corporal.