Mulher de 39 anos foi estuprada e ameaçada de morte na manhã desta segunda (21) próximo ao cemitério Nossa Senhora da Piedade, na região central de Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem abordou a moça depois que ela deixou a filha na porta do colégio e a obrigou a entrar em uma casa abandonada.

O crime aconteceu por volta das 6h30. Ela foi abordada por um homem magro, moreno e com cabelos lisos, que ameaçou matá-la e obrigou ir até uma casa abandonada próxima ao cemitério. No local, o homem com um tijolo na mão disse que se ela não fizesse sexo com ele a mataria. Assustada e sem reagir, a mulher acabou sendo estuprada pelo criminoso.

Antes de fugir, o estuprador entregou uma corrente de ouro à vítima e novamente a ameaçou de morte caso ela o denunciasse. A suspeita é que a corrente seja de uma outra vítima. Segundo informações, pela madrugada, outra mulher que havia sido vítima de uma tentativa de estupro na mesma região teve a sua corrente de ouro roubada por um homem.

A vítima do estupro nesta manhã, ao ser liberada, correu até sua casa e acionou a Polícia Militar. Uma equipe do 10° Batalhão esteve no endereço e encaminhou a mulher até o pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Buscas estão sendo feitas pelo centro de Cuiabá.