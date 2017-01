Mulher é morta a facadas dentro de casa em VG e suspeito é o marido

Uma mulher de 35 anos morreu após ser esfaqueada dentro de casa, no bairro Construmat, em Várzea Grande. Ela foi assassinada na madrugada desta terça (10), por volta das 4h. Conforme informações, o principal suspeito do crime é o marido da vítima.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados por uma vizinha ainda de madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a vítima I. R. M. sem vida. Após conversarem com moradores, os policiais saíram em busca do suspeito E.A.S., que inclusive tem várias passagens criminais. Entretanto, o rapaz não foi localizado.

Peritos criminalistas e policiais civis também estiveram no local, liberando o corpo da vítima que foi recolhido e encaminhado ao IML. O crime é investigado por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).