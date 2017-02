Mulher é presa com R$ 8 mil, nota falsa e joias de origem desconhecida

Uma mulher de 56 anos foi presa nesta terça (7), no setor Novo Horizonte, em Barra do Garças, com um mostruário de joias de origem desconhecida, 12 frascos de perfumes, um pequeno diamante, R$ 8 mil em dinheiro e uma cédula de R$ 50 falsificada. E.B.S., residente no bairro, foi detida durante uma abordagem de rotina realizada pela Força Tática da Polícia Militar.

Segundo a PM, a suspeita informou que trabalhava com o comércio de joias e semi-joias, contudo, não apresentou nota fiscal da mercadoria. Além disso, a apreensão de uma cédula falsa chamou a atenção dos policiais, que resolveram encaminhá-la a 1ª Delegacia da Polícia Civil.