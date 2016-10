Mulher é presa em Santo Antonio do Leverger por golpe na internet

A Polícia Civil (PJC) prendeu Regiane Santana dos Reis, 26 anos, acusada de participar de um golpe de venda de maquinário pela Internet. O caso foi registrado ontem (21), em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá). A vítima, moradora do Maranhão, denuncia que sofreu um prejuízo de R$ 44 mil. A 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande foi a responsável pelas investigações.

De acordo com a polícia uma vítima registrou o boletim de ocorrência ontem, relatando sofreu um golpe com o prejuízo de R$ 44 mil, na compra de um maquinário, ofertado em site da Internet. Após se interessar pelo anúncio de uma máquina de pá carregadeira foi até Várzea Grande para fechar o negócio.

Entretanto depois de negociar com dois homens, identificados como Fábio e Júlio, ela adquiriu o maquinário, mediante transferência bancária do valor, realizada na terça (18), em uma conta em nome da suspeita Regiane. Após o pagamento, ela não conseguiu mais contato com o suposto vendedor, foi quando desconfiou da fraude.

Durante as investigações foi levantado que a titular da conta bancária mora em Santo Antônio do Leverger. Com a informação, os investigadores foram até a residência da suspeita e mediante apresentação dos extratos bancários foi confirmado o valor transferido pela vítima.

Questionada, a suspeita confessou que recebeu o dinheiro e que sacou uma parte pequena do valor e que o restante transferiu para conta de um comparsa. A acusada foi conduzida a 1ª DP-VG, onde após ser interrogada pelo delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque foi autuada em flagrante pelo crime associação criminosa.

“Dada a permanência do crime de associação criminosa e provada a clara divisão de tarefas de cada integrante, ela e os demais comparsas responderão no curso do inquérito, também, pelo crime de estelionato”, destacou o delegado. (Com Assessoria)