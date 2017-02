Mulher é presa por participar de assalto ao banco Sicoob veja vídeo

Uma mulher foi presa na noite de sexta (17) acusada de contribuir com outros dois bandidos em um assalto que aconteceu na agência do banco Sicoob no mesmo dia, em Sinop. Durante a ação, houve troca de tiros com o segurança. Um dos bandidos identificado como Diego Couto Silva, de 24 anos, foi baleado e morreu.

Na mesma noite a mulher foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e informou que o carro teria sido furtado, entretanto, o que ela não imaginava era que a polícia já sabia da procedência do veículo. Após a detenção, a mulher confessou que emprestou o automóvel para um dos bandidos, mas que não sabia que seria usado para uma possível fuga.

Assalto

Por volta das 14h30 de sexta dois suspeitos chegaram na cooperativa de créditos em uma motocicleta. Eles entraram no banco e anunciaram o assalto. O segurança atirou contra um deles, no caso Diego, que morreu no local. O segundo suspeito, um jovem de 18 anos, conseguiu fugir.

Acima, as imagens de um vídeo registrado pelas câmeras de segurança mostram que Diego por algumas vezes tentou passar pela porta giratória, mas a mesma travou. Assim que conseguiu entrar na agência, ele sacou uma arma de dentro do casaco que usava, mas o segurança foi mais rápido e atirou. O outro rapaz que já estava dentro do local, correu e fugiu. Diego possuía passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa.

Ainda na noite de sexta, uma força tarefa entre as Polícias Federal e Civil resultou na prisão do segundo suspeito. Ele foi encontrado em uma mata próxima ao aeroporto municipal.

Com a prisão do jovem, os policiais chegaram até um terceiro suspeito também de 18 anos, integrante de uma suposta quadrilha. Em uma residência foram encontrados um carro, uma moto, 2 kg de maconha, 500 gramas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, 10 celulares, joias e um revólver calibre 38.