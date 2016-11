Mulher evita assalto após grudar no órgão genital do suspeito

Uma mulher de 27 anos foi agredida por um bandido que queria roubar a sua bolsa na Avenida Fernando Correa da Costa, na Capital, na noite desta segunda (21). Segundo o seu depoimento dela à Polícia Civil, ela conseguiu evitar o assalto após apertar o órgão genital do criminoso que tentou fugir e acabou sendo detido por populares.

A tentativa de roubo aconteceu por volta das 22h, quando a vítima seguia com uma amiga pela avenida a caminho de um ponto de ônibus. As duas moças foram abordadas pelo criminoso que chegou em uma motocicleta junto com outra mulher.

O bandido desceu do veículo e partiu para cima da vendedora, que não quis entregar sua bolsa mesmo sendo agredida com vários socos. Para se defender, a mulher apertou o órgão genital do criminoso que desistiu do assalto e saiu correndo.

Dois homens, que perceberam a ação criminosa, correram atrás do bandido e conseguiram detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição que estava na região esteve no local prendendo Adriano Gonçalves Correa da Silva, 35 anos. A mulher que estava com ele na moto também foi conduzida até a Central de Flagrantes.

Em seu depoimento, o bandido confessou que queria cometer o assalto e que a moça que estava com ele na moto era uma garota de programa que ele havia buscado e que não tinha nada a ver com o roubo. Diante dos fatos, ele foi autuado pelo crime e permaneceu detido. Nesta manhã ele será conduzido para uma audiência de custódia.