Mulher leva facadas no braço, perna e pescoço e é socorrida pela suspeita

Ilustração Mulher leva facadas de outra em tentativa de homicídio em Cuiabá ontem

A suspeita Cleia Rodrigues Gomes, de 32 anos, é acusada de desferir facadas contra a vítima Rozeli da Silva, de 29, no início da noite de ontem (19), no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. O motivo seria passional. Cleia foi levada para a Central de Flagrantes onde responderá por homicídio doloso.

Conforme o boletim de ocorrência (2017/59610), a Polícia Militar foi acionada para ir ao local onde estaria ocorrendo confusão generalizada. Na chegada da PM, Cleia se apresentou toda ensanguentada, acusando de ter sido agredida por Rozeli por motivos passionais. Em certo momento da confusão, Cleia pegou uma faca e desferiu golpes na vítima, atingindo-a no pescoço, no pulso e braço esquerdo, e nas costas.

Após a confusão, a própria suspeita socorreu Rozeli levando à Policlínica do Verdão e depois no Pronto-Socorro de Cuiabá, onde foi medicada e liberada para fazer o registro de ocorrência. Cleia foi detida quando estava indo embora da casa da sogra. No local foi encontrada a faca utilizada para atingir a vítima.