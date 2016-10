Mulher pega com pasta base na vagina diz que pensou ser fermento

PJC Jackeline Barbosa foi presa após ser pega com pasta base de cocaína na PCE

Jackeline Barbosa Paiva, de 31 anos, é acusada de tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), antigo Pascoal Ramos, na manhã deste domingo (16), no momento de visita aos detentos, com uma grande porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

O curioso é que ela alegou pensar que fosse fermento. Conforme o boletim de ocorrência, ao ser revistada, a agente penitenciária notou nervosismo por parte de Jackeline, que estava com os olhos lacrimejando.

Ao ser questionada, a mulher disse que carregava uma porção de fermento dentro da vagina. Segundo a agente, Jackeline disse que recebeu R$ 2 mil para entrar com a substância.

Após a constatação, a mulher foi levada à Policlínica do Pascoal Ramos, onde foi realizado um raio-x na região pélvica. Em seguida, a substância foi retirada e comprovada se tratar de pasta base de cocaína. Conforme a Polícia Civil, Jackeline tem duas passagens por tráfico de drogas, sendo uma em Cuiabá, em 2004, e outra em Sinop, em 2010.