Mulher se zanga com marido por não atender ligações e esfaqueia parceiro

Um homem de 42 anos foi esfaqueado pela esposa, no bairro CPA IV, nesta terça (08), após não atender algumas ligações que recebia em seu celular.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher fez diversas ligações para o celular do marido, que não a atendeu. Irritada e com ciúmes, ela começou a discutir com o homem, em certo momento, ela se enfureceu, pegou uma faca e partiu para cima dele.

O homem acabou ferido nas mãos, após tentar se defender das facadas desferidas pela agressora. A tentativa de homicídio só teve fim quando o irmão da vítima arrombou a porta do quarto e conteve a cunhada. O caso foi registrado na Delegacia do Carumbé.