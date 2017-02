Mulher tem parto às margens da BR-163 em Sinop e Bombeiros auxiliam

Bombeiros Bombeiros ajudam a finalizar parto de mulher em carro na região de Sinop

Uma gestante de 32 anos deu a luz a um bebê as margens da BR-163, próximo ao bairro Camping Club, na madrugada deste sábado (25). A mulher iniciou o trabalho de parto dentro do carro no percurso para Sinop. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela reside em Colíder.

O primo da gestante auxiliou o parto e acionou os Bombeiros que ao chegar no local, realizaram os primeiros procedimentos, como o corte do cordão umbilical. A mãe e a recém-nascida foram encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação médica.

O estado de saúde de ambas é estável. A mulher estava de 37 semanas e teria passado por uma avaliação médica na unidade de Colíder antes de seguir viagem para Sinop. Ainda de acordo com os bombeiros, ela fazia uso de medicação para segurar o bebê até a 40ª semana, que é o indicado.

Participaram do resgate, o soldado Celso Pereira e Geovane, além do Cabo Jony Klay.