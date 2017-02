Mulher terá que responder por falsa comunicação de sequestro e gravidez

Assessoria Caso foi encaminhado ao GCCO, que já desconfiava da história, e exames confirmaram falsa gravidez

Exames de sangue e ultrassonografia confirmaram que Cristiane Alves de Amorim, 36 anos, não estava grávida. Ela será ouvida na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e responderá por falsa comunicação de crime de sequestro e cárcere privado.

A mulher registrou boletim de ocorrência, na terça (14), comunicando que tinha sido sequestrada em 7 de fevereiro, permanecido por sete dias em cárcere e no cativeiro dado a luz ao bebê da gravidez de cerca de 9 meses.

O caso foi encaminhado ao GCCO, que desde o início desconfiava da história, até que exames médicos confirmaram a falsa gravidez. Agora, a Gerência irá interrogar a mulher para descobrir os reais motivos da comunicação falsa.

A ocorrência, inicialmente, foi atendida pela Polícia Militar, que acionada encontrou a mulher no terminal rodoviário, acompanhada do marido e da irmã. O marido contou aos policiais que no dia 7 havia deixado a companheira na Santa Casa da Misericórdia de Rondonópolis (212 km ao Sul), onde realizaria o parto.

B.O.

O boletim de ocorrência, consta informação de que uma mulher loira, teria se aproximado dela, iniciado conversa sobre a gestação, sexo da criança e se o parto seria cesária ou normal. Em seguida, um casal teria aparecido e, após, algum tempo oferecido água, quando passou a sentir sonolenta e teria sido colocada dentro de um veículo. Depois desse fato, segundo a mulher, veio a acordar em uma residência, da qual não sabia o endereço. Na casa foi colocada sobre uma maca e induzida ao parto normal.

A mulher ainda narra, que após o parto, sob ameaças, a fez entrar em contato com o marido dizendo que teve complicações no parto e que teriam que ir até Cuiabá, onde lhe entregariam a criança. (Com Assessoria)