Mulher vítima de espancamento é encontrada desacordada em terreno

Mulher de 39 anos é espancada e jogada em terreno baldio nos fundo do Corpo de Bombeiros no Coxipó, em Cuiabá, na madrugada desta segunda (21). Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou gravemente ferida. A moça foi encontrada pelo marido, que não soube explicar aos policiais o que aconteceu com a esposa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu informando que sua esposa estava no matagal inconsciente e bastante ferida por volta das 4h10.

Equipes médicas estiveram no endereço e encontraram o homem e a mulher caída em meio ao mato com inchaço nos dois olhos, hematomas pelo rosto e um corte profundo na cabeça. Ela logo recebeu atendimento médico e precisou ser encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu internada.

A polícia conversou com o marido da moça, mas ele não soube explicar quem são os autores do atentado, nem os motivos para o crime. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.