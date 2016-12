Mulheres são presas após furtarem 6 peças de picanha em supermercado

A Polícia Militar de Sinop prendeu duas mulheres acusadas de furtar seis peças de picanha em um supermercado, na região central do município. Conforme o boletim de ocorrência, um funcionário suspeitou das mulheres e chamou a polícia. Durante a revista, as seis peças de picanha foram encontradas em uma mochila, que estava com a dupla.

Aos policiais, elas confessaram o furto e foram conduzidas para a Delegacia da Polícia Civil. Uma das mulheres estava com uma criança, que foi levada para o Conselho Tutelar.