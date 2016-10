Multas de trânsito têm reajuste em mais de 50%; bafômetros adquiridos

Após 14 anos sem reajuste, os valores das multas de trânsito serão alterados e entram em vigor nesta terça (1º de novembro). Infração leve vai de R$ 53 para R$ 88, representando aumento de 66%; infração média de R$ 85 tem aumento de 53%; infração grave sobe 52%; e infração gravíssima aumenta 53%. Veja detalhes do valor no quadro.

O delegado titular da Deletran, Jefferson Dias, diz que agora quem for pego usando o celular pagará multa de R$ 293,47, pois a infração passará de média para gravíssima. “Isso inclui não somente quem fala, mas também quem envia mensagens de textos ou fica acessando a redes sociais. Tudo isso influencia e muito em acidente”, pondera.

Mário Okamura/Rdnews Multas de Trânsito são reajustadas após 14 anos, confira os valores como estavam e como vão ficar

As multas mais pesadas, que têm multiplicador, também sofrerão aumento em novembro. Quem for pego disputando racha ou forçando a ultrapassagem em estradas, por exemplo, deverá pagar R$ 2,9 mil (gravíssima nova multiplicada por 10). Quem se recusar a fazer testes para verificar presença de álcool ou drogas no corpo, e for reincidente em menos de 12 meses, terá a multa dobrada para R$ 5,8 mil.

Bafômetro

Com foco inicial nas principais vias da Capital, a fiscalização de trânsito se intensificará a partir desta semana. Os trabalhos ganham força com a aquisição de oito motos e quatro aparelhos etilômetros, utilizados na realização de testes do bafômetro, pela secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Os itens estã na rua desde o dia 20.

Segundo o secretário da Semob Thiago França, os equipamentos deverão, além de melhorar as condições de trabalho dos agentes, tornar sua atuação mais séria e ágil. “Com essa aquisição estamos aprimorando a política de fiscalização em Cuiabá e aperfeiçoando ações como a Lei Seca, por exemplo,”, explica completando que a prefeitura faz ações de educação e conscientização, mas também é necessária a fiscalização para que haja uma mudança efetiva de comportamento no trânsito.

O titular da pasta esclareceu ainda que os amarelinhos vão trabalhar em conjunto com policiais em blitz cada vez mais frequentes, próximas às regiões onde funcionam bares. "Além da operação Lei Seca, podemos fazer operações semanais em Cuiabá”, disse. Em Cuiabá, aumentou em 15,8% este ano o índice de condutores bêbados ao volante, segundo dados da Semob.

De janeiro a outubro deste ano, as blitz da Lei Seca resultaram em 22.624 testes do bafômetro realizados, 90 veículos removidos, 414 CNHs recolhidas e 74 motoristas foram presos em flagrante por dirigirem bêbados. Os números são da secretaria de Estado de Segurança (Sesp) e ultrapassam os registrados em 2015 quando foram menos 774 testes de alcoolemia foram feitos. O trabalho, realizado em parceria com o Governo do Estado, Polícia Militar e Civil, será ampliado e avançará para pontos estratégicos no município.

“A violência no trânsito é uma realidade e só vamos conseguir mudar essa realidade fazendo o enfrentamento. Queremos aperfeiçoar a Lei Seca, ampliar a nossas operações em pontos estratégicos da cidade, durante a semana. Vamos intensificar isso em parceria com o Batalhão de Trânsito, para que a gente possa combater essa combinação perigosa de álcool e volante”, explicou o secretário.

Ele rebateu as críticas a uma suposta “indústria da multa”, lembrando o papel da sociedade no trânsito. Deste modo, para além dos investimentos em fiscalização, educação, sinalização e conscientização, é preciso que o cidadão esteja integrado a este processo e respeite as leis, fazendo sua parte ao volante. “Cuiabá nunca esteve estão bem sinalizada e nunca receberam tantas intervenções viárias como binários, rotatórias, conversões livres. De nada disso adianta se não houver comprometimento por parte da sociedade que precisa aprender a respeitar.”