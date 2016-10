Na BR-364, mulheres são flagradas pela PRF com 126 tabletes de droga

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 126 tablete de pasta base em um ônibus na BR-364, km 387, em Santo Antônio do Leverger, ontem (7). A droga estava em posse das passageiras.

Por volta do 12h45, em fiscalização de rotina, os agentes federais abordaram ônibus Expresso Maia, que faz a linha Porto Velho a Goiânia, de placa PQU-9882. As suspeitas tinham em suas posses seis cadeiras. Após fiscalização minuciosa foi verificada embutida nas poltronas, envoltos em papel carbono e fita adesiva, os 126 tabletes de pasta base.

De acordo com uma das presas, a droga seria levada a Fortaleza (CE) e receberia R$ 6 mil pelo transporte. Afirmou que a acompanhante não sabia de nada. Admite, no entanto, que já havia realizado esse tipo transporte antes, mas nunca havia sido flagrada. Ambas, juntamente com a substância, foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal de Cuiabá para serem autuadas em flagrante por tráfico de entorpecentes.