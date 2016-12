Na véspera do Natal, homem acaba morto com 2 tiros na cabeça em VG

Fabio Alex da Costa Monteiro foi morto na madrugada deste domingo (25) com dois tiros na cabeça, no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande.

O crime ocorreu aproximadamente às 3h50 da madrugada na Rua Cristo Redentor. De acordo com o boletim de ocorrência (2016. 413. 485) testemunhas afirmam que o suspeito do crime seria um policial militar que teria desavenças pessoais com a vítima. O corpo de Fabio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento ninguém foi preso ou identificado, como autor do crime. Um inquérito será aberto pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar as circunstâncias do assassinato.