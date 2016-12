Número de atropelamentos nas BRs- 163 e 364 reduz 40% este ano

Davi Valle As travessias urbanas desses municípios contaram com melhorias de pavimento, reordenamento do tráfico e sinalização intesificada neste ano

O número de mortes por atropelamento reduziu 40% nas rodovias BR-163, BR-364 e dos Imigrantes em 2016. A Rota do Oeste também

registrou queda de 33% na quantidade de acidentes desta natureza. As atividades de conscientização dos usuários e as obras realizadas este ano ao longo dos 850,9 quilômetros sob concessão contribuíram para o cenário positivo.

O levantamento da Rota do Oeste demonstra que de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2016 foram registrados seis óbitos, contra dez casos identificados no mesmo período do ano passado.

Os dados demonstram que somente um acidente com óbito ocorreu durante o dia, cinco foram a noite ou na madrugada. Todos foram em traçado reto, sem desnível e em dias sem chuva.

Nenhum dos casos ocorreu nas travessias urbanas de responsabilidade da Concessionária, que atuou na revitalização dos segmentos de quatro municípios: Rondonópolis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. A maioria foi registrada em pontos longe dos aglomerados urbanos.

As travessias urbanas desses municípios contaram com melhorias no pavimento, reordenamento do tráfego, tiveram a sinalização intensificada e o fechamento de vários acessos. “O conjunto de ações impacta diretamente na segurança de todos os usuários, incluindo os pedestres”, comenta o gestor de Relacionamentos, Fábio Abritta.

Em Rondonópolis, a Concessionária atuou na instalação de iluminação especial na travessia de pedestre localizada no km 202,5 da BR-364, próximo a uma unidade de ensino. Embora não faça parte das obrigações contratuais, a medida atendeu um requerimento local e teve como objetivo garantir a segurança dos usuários.

Na semana passada, a Rota do Oeste inaugurou mais um dispositivo de segurança na BR-163 com a entrega da primeira passarela de pedestres da região norte, em Sorriso. A estrutura atende a uma demanda da população local, que precisa atravessar a rodovia diariamente. Orçada em cerca de R$ 2 milhões, a passarela está instalada no km 751 e atenderá centenas de moradores.

Outro fator que contribui com a redução dos acidentes é relacionado as atividades de conscientização, como os programas Rota Segura, Parada Legal, Agente Mirim e Safra Segura. O gerente Administrativo e de Sustentabilidade da Rota do Oeste, Pedro Ely, destaca que um compromisso da Concessionária com os usuários é buscar meios de propagar a segurança na rodovia e a conscientização faz parte desse cenário. (Com Assessoria)