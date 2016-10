Oficial de justiça é baleado por assaltantes em estacionamento

Reprodução A esposa pediu ajuda no supermercado e funcionários o levaram ao hospital

O oficial de justiça de justiça Juarez Campos Silva, 59 ano, foi baleado durante uma tentativa de assalto sofrida por sua esposa no estacionamento do supermercado Comper localizado no bairro Jardim Itália, em Cuiabá, na noite desta quinta(13). Os bandidos que estavam em uma motocicleta fugiram do local e a vítima foi levada por funcionários até o pronto-socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o servidor parou no estacionamento com o seu Kia Soul por volta das 19h30 e ficou no veículo esperando sua esposa que desceu para fazer uma compra rápida.

Após terminar a compra, a mulher retornou ao carro, mas no caminho acabou sendo abordada por dois homens armados em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. Os bandidos queriam tomar a bolsa da vítima, mas se assustaram ao perceber que o oficial de justiça estava dentro do carro e efetuaram um disparo em sua direção. Na sequência, fugiram sem levar nada.

O tiro que atingiu a porta do veículo acabou acertando a perna do oficial de justiça. A sua esposa pediu ajuda no supermercado e funcionários levaram o homem até o hospital Sotrauma no centro da cidade, onde ele foi medicado.

Os próprios funcionários comunicaram o crime a Polícia Militar e buscas foram feitas pelo bairro Pedregal, porém nenhum suspeito de ter cometido o crime foi localizado. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento devem ser recolhidas e analisadas pela Polícia Civil.

Outro lado

A reportagem do entrou em contato com a assessoria de imprensa do supermercado, que prometeu se posicionar nas próximas horas.