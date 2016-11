Ônibus invade concessionária e 15 pessoas ficam feridas em Cuiabá

Reprodução Passageiros ficaram feridos após o veículo perder o controle e invadir a loja

Passageiros de um ônibus de transporte coletivo ficaram feridos após o veículo perder o controle e invadir uma loja que vende carros de luxo localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, hoje (14). Uma Land Rover que estava exposta na frente da concessionária Jaguar foi atingida.

Pelo menos 15 passageiros caíram e tiveram ferimentos. Um segurança que trabalha na concessionária que presenciou o acidente não ficou ferido. Equipes médicas do Samu estiveram no local prestando socorro às vítimas.

De acordo com o motorista do coletivo, B.M., havia um bloco de cimento na pista, o que teria levado a perder o controle do veículo e invadir a calçada.

O diretor da Jaguar, Fernando Belote, afirmou a reportagem do que ainda não é possível calcular os danos.

A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente. Agentes de trânsito estiveram no local, mas não houve problemas de congestionamento.